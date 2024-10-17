بوسي تتألق بزهور الحب (صور)

تملك المطربة الشعبية بوسي أنوثتها وقوامها الرشيق كما تتميز بذوق راقي جعلها تختار أزيائها بعناية خاصة لتعكس جمالها وتخطف الأنظار إليها إينما ظهرت.



وخضعت بوسي لجلسة تصوير جديدة لتبدو بإطلالة أنوثية جذابة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا، بدون أكمام، بظهر مكشوف، صمم من قماش الساتان بارضية بيضاء ومزركش بالزهور الحمراء فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

وتزينت ببعض الإكسسوارات الذهبية مع حقيبة يد صغيرة مصممت من الجلد الأحمر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا بالألوان الترابية مع مكياج السموكي المحدد بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

بوسي

بوسي (الاسم الحقيقي: ياسمين محمد شعبان)، ولدت في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة مصرية. ولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق.