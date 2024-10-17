ناهد السباعي تمزج بين الرشاقة والأنوثة

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.



وبدت ناهد السباعي بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا مجسمًا، بدون أكمام، صمم من قماش ناعم منقوش، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.



واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بالكحل والماسكرا وأحمر الشفاه.



يذكر أنّ آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي مسلسل "محارب"، من بطولة الفنان حسن الرداد، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تمامًا، بعد وفاة والده، فيضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

ناهد السباعي

ناهد السباعي من مواليد 25 مايو 1987 ممثلة مصرية. شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أبرزها هبة رجل الغراب، كما أنها شاركت في فيلم عالمي بعنوان “بعد الموقعة”وفاز في مهرجان كان عام 2012.

حياتها الخاصة

هي حفيدة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي خالتها الممثلة رانيا فريد شوقي.