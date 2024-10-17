التابعي: الأهلي قد يخسر أمام سيراميكا إذا لعب بنفس أداء مباراة الزمالك

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن عمل المدربين خارج مصر يتطلب الحصول على رخص تدريبية معينة، وفي مصر لا يهتمون بذلك مطلقا، موضحا أن العمل في الخارج حاليا أصبح يتطلب الحصول على رخصة "البرو".

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "فكرة رحيل أحمد سيد زيزو مرفوضة بكل تأكيد، ولو لم يكن موجودًا في الفريق، كان الزمالك سيخسر كل البطولات".

وأضاف: "مستوى الأهلي أمام الزمالك في كاس السوبر الإفريقي، وعدم حصوله على ركلة ركنية، لو استمر سيخسر أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري، ورغم ذلك الأهلي في أسوأ حالاته والزمالك لم يكسب في الملعب، واتمنى فوز الزمالك بالبطولة".

وواصل: "إذا لم يحصل نادي بيراميدز على بطولة كبيرة هذا الموسم، يجب خصم نصف عقود اللاعبين، تم توفير كل الامكانيات من أجل التتويج بالألقاب".

وأشار إلى أنه يؤيد قرار محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي في فرض الالتزام والانضباط على لاعبي الفريق، بالإضافة إلى التفكير في منح اللاعبين رواتب وفقًا للجهد المبذول والحصول على البطولات.

وأكد: "خسارة الأهلي السوبر الإفريقي تسببت في حالة غضب عارمة وهناك حالة من الحزن، وانفجر بركان غضب، وهناك حالة شحن كثيرة، وخصوصا ان البطولة خسرها الأهلي أمام الزمالك للمرة الثانية، والفريق كان يحتاج لتلك البطولة، واعتقد لو الزمالك استطاع الفوز بالسوبر المصري سيكتسب ثقة كبيرة ودعم نفسي كبير في الموسم الجاري".

وأتم: "مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري، ستكون حرب كروية بينهما".