جميعهم مصابون.. إنقلاب ميكروباص يحمل 10 أطفال بالبحيرة

أصيب 10 أطفال بكسو وجروح متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى أمام قصر بولاد إتجاه إسكندرية بنطاق محافظة البحيرة.

إنقلاب ميكروباص يحمل 10 أطفال بالبحيرة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ‎بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مع نفسه، و أسفر الحادث عن إصابة 10 أطفال وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقى الرعاية الطبية.

وبالفحص تبين إصابة كلاً من “‏جنا محمود محمد 11 سنة ، زياد رجب سالم 15 سنة، اية مختار قطب 16 سنة ، حنين رجب 17 سنة ، عبد المنعم السيد عوض 20 سنة ، أيمن رجب سالم ثلاث سنين دينا أيمن رجب 11 سنة ، ريم علاء فرج 13 سنة، وفاة إبراهيم محمد 11 سنة ، فرحة محمود محمد 14 سنة، جميعهم مقيمين بمركز أبو حمص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لعمل الفحوصات الأزمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

و انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

