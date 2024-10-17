أنابيلا هلال ببدلة الهوت شورت مواكبة لموضة خريف 2025

تملك الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال ذوق عارضات الأزياء لانها تنتمي لهذا المجال منذ فترة كبيرة وهذا انعكس على اختيارتها في إطلالاتها المتنوعة المواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية.



وبدت أنابيلا هلال بإطلالة أنيقة، مواكبة لموضة خريف 2024-2025، حيث ارتدت بدلة نسائية تنتمي لصيحة الهوت شورت، باللون الرمادي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال، ونسقت عليه حقيبة جلدية باللون الأحمر الصارخ.

وأكملت أنابيلا هلال بالتزين بالإكسسوارات وساعة يد فخامة.



واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها مع لون البينك في الشفاه.



وتصدرت موضة البدلات النسائية بأشكال وأنواعها المختلفة تنتمي لصيحة الأوفر سايز والهوت شورت والبليزر الطويل.



أنابيلا

أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986،مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005.

وشاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة.

وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا (ولدت عام 2010)، ونادر جونيور (ولد عام 2011) وجولا رفقا (ولدت سنة 2014) و إيلي (ولد سنة 2021.