أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفتين من عيار 155 ملم (عيار الناتو) على منطقة نيكيتوفسكي في مدينة غورلوفكا بالجمهورية.

وحسب سبوتنيك، وجاء في بيان صادر عن المكتب، نشر على قناته في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو) التجمع السكني كاترينيفكا – مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق قذيفتين من عيار 155 ملم (عيار الناتو)".

تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات صناعية مهمة تشمل صناعة الكيماويات وتعدين الفحم، وتُعد واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك. قبل بدء النزاع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا يتجاوز 250 ألف شخص.

يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم؛ وقد زودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، مثل ألمانيا وبولندا وفرنسا، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ تستخدم هذا العيار.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.