على الحجار يبدع مع الجمهور السكندرى بدار الاوبرا

وسط تصفيق حار

التقى الفنان الكبير على الحجار وفرقته الموسيقية بمسرح دار أوبرا الإسكندرية بجمهوره أمس الأربعاء، في ليلة فنية متميزة، حيث أمتع الحجار جمهوره العريض بمجموعة من أشهر أغانيه التي تنوعت بين الجديد والقديم.

وقدم أيضا مجموعة من أغاني تترات المسلسلات التي أشتهر بهاوحققت نجاحا مستمرا واضعا بصمته الفنية عليها لتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية.

قدم الحجار باقة متنوعة من أجمل أغانيه، والتي لاقت استحسان الجمهور الذي حضر الحفل، وشملت قائمة الأغاني التي قدمها الحجار مجموعة من أشهر أغانيه مثل المال والبنون، على قد ما حبينا، والعروسة.

كما قدم مجموعة من الأغاني التي تعبر عن حبه للإسكندرية مثل مغرم صبابة وإسكندراني.

ثم أبحر الحجار بجمهوره في بحر من الألحان منها على قد ماحبينا،مسألة مبدأ،إتفقنا،زي الهوي،إضحك لوجه الله،ريشة، يا إسكندراني التي تفاعل معها جمهور الحفل بالتصفيق والغناء ،ولا حد خالي،في هويد الليل،بطلة حكايتي،لما الشتا يدق البيبان، الزين والزينة، ما تغربيناش ،ست الوداع، في قلب الليل، قبل ما تواعد، أنا كنت عيدك، لو يرجع الزمان، الحلم في الليل الطويل، نادني، تجيش نعيش، عارفة.

وأختتم الحفل بأغنيته الشهيرة«بوابة الحلواني»وقدم له جمهوره المتشوق لعذب صوته وروعة الالحان وجمال الكلمات تحية جارفة من التصفيق الحار والهتافات.

يذكر أن الفنان الكبير على الحجار أعتاد على المشاركة بشكل منتظم في الحفلات والمهرجانات الفنيةالتى تنظمها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور.

كما يشار إلى أنه ينتمي إلى عائلة فنية، حيث اكتشفه الموسيقار بليغ حمدي، وقدم له أول أعماله «على قد ما حبينا»، كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور، ولقي إعجاب واستحسان الجماهير، ثم انطلق الحجار ل مشواره الفني الممتد حيث قدم خلاله فنًا راقيًا ومتميزا تنوع بين الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحفل، ورددوا معه كلمات الأغاني، مما خلق أجواءً من الفرح والاحتفال.

كما أثنى الحجار على جمهور الإسكندرية، ووصفهم بأنهم جمهور ذواق ومحب للفن الأصيل.

يأتي هذا الحفل ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية، والذي يقام في الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر.