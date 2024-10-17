عاجل
5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنزل غرب غزة شهداء الأقصى تمنع جنود الاحتلال من اقتحام مخيم العين في نابلس
الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

وسط تصفيق حار

على الحجار يبدع مع الجمهور السكندرى بدار الاوبرا

حفل سيد درويش دار
حفل سيد درويش دار الاوبرا بالاسكندرية

التقى الفنان الكبير على الحجار وفرقته الموسيقية بمسرح دار أوبرا الإسكندرية بجمهوره أمس الأربعاء، في ليلة فنية متميزة، حيث أمتع الحجار جمهوره العريض بمجموعة من أشهر أغانيه التي تنوعت بين الجديد والقديم.

 

 وقدم أيضا مجموعة من أغاني تترات المسلسلات التي أشتهر بهاوحققت نجاحا مستمرا واضعا بصمته الفنية عليها لتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية.

قدم الحجار باقة متنوعة من أجمل أغانيه، والتي لاقت استحسان الجمهور الذي حضر الحفل، وشملت قائمة الأغاني التي قدمها الحجار مجموعة من أشهر أغانيه مثل المال والبنون، على قد ما حبينا، والعروسة.

 كما قدم مجموعة من الأغاني التي تعبر عن حبه للإسكندرية مثل مغرم صبابة وإسكندراني.

ثم أبحر الحجار بجمهوره في بحر من الألحان منها على قد ماحبينا،مسألة مبدأ،إتفقنا،زي الهوي،إضحك لوجه الله،ريشة، يا إسكندراني التي تفاعل معها جمهور الحفل بالتصفيق والغناء ،ولا حد خالي،في هويد الليل،بطلة حكايتي،لما الشتا يدق البيبان، الزين والزينة، ما تغربيناش ،ست الوداع، في قلب الليل، قبل ما تواعد، أنا كنت عيدك، لو يرجع الزمان، الحلم في الليل الطويل، نادني، تجيش نعيش، عارفة.

 وأختتم الحفل بأغنيته الشهيرة«بوابة الحلواني»وقدم له جمهوره المتشوق لعذب صوته وروعة الالحان وجمال الكلمات تحية جارفة من التصفيق الحار والهتافات.

يذكر أن الفنان الكبير على الحجار أعتاد على المشاركة بشكل منتظم في الحفلات والمهرجانات الفنيةالتى تنظمها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور.

كما يشار إلى أنه ينتمي إلى عائلة فنية، حيث اكتشفه الموسيقار بليغ حمدي، وقدم له أول أعماله «على قد ما حبينا»، كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور، ولقي إعجاب واستحسان الجماهير، ثم انطلق الحجار ل مشواره الفني الممتد حيث قدم خلاله فنًا راقيًا ومتميزا تنوع بين الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحفل، ورددوا معه كلمات الأغاني، مما خلق أجواءً من الفرح والاحتفال.

كما أثنى الحجار على جمهور الإسكندرية، ووصفهم بأنهم جمهور ذواق ومحب للفن الأصيل.

 

يأتي هذا الحفل ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية، والذي يقام في الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر.

مواد متعلقة

رئيس دار الوثائق بإمارة الشارقة يزور مكتبة الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يتسلم القاطرة البحرية مختار

المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يشارك في المؤتمر الدولى لصحة المرأة MESPAG

إصابة الطماطم بعضة الثعبان إشاعة تستهدف الاقتصاد

هيئة الميناء تنقذ عروس البحر المتوسط من الاختناق المرورى بالاسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل جنسيات متعددة لتعزيز سبل التعاون

ورشة عمل عن ثقافة حقوق الإنسان بمكتبة الإسكندرية

تقلبات جوية بطقس الإسكندرية وفرص لسقوط الأمطار

الجريدة الورقية