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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

مات فى حضن ابنه.. حادث مروع أعلى دائري الرماية

حادث أرشيفية
حادث أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب ابنه إثر دهس سيارة نقل لهما خلال استقلالهما موتوسيكل اعلى دائري الرماية، ونقلت سيارات الاسعاف المتوفى والمصاب الى المستشفى. 

 حادث مروع أعلى دائري الرماية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري وسقوط ضحايا اعلى دائري الرماية بالهرم، وانتقلت على الفور قوات الشرطة مدعمة بسيارات الاسعاف لفحص البلاغ وحصر عدد الضحايا، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحادث لإبعاد المواطنين، حيث تعالت صرخات السيدات اللاتي تصادف مرورهن وقت دهس السيارة للموتوسيكل. 

تبين من الفحص ان سيارة نقل دهست موتوسيكل يستقله شاب ووالده ما أدى لاصابتهما بإصابات خطيرة ولفظ الاب انفاسه الاخيرة، بينما نقلت سيارة اسعاف ابنه الى المستشفى لإصابته بنزيف حاد نتيجة قطع في الرجل. 

تم نقل جثمان المتوفى الى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة بينما تولت أوناش المرور رفع اثار الحادث لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث كثافات على الطريق. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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