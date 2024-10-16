المقاومة تقصف قاعدة أمريكية قرب حقل كونيكو في سوريا

قصفت المقاومة قبل ساعة حقل كونيكو للغاز المتخذ من القوات الامريكي كقاعدة عسكرية شمال شرق دير الزور السورية، حسب مصادر للمقاومة.

وفي وقت سابق اليوم، افادت وسائل عبرية، بأن حدثا أمنيا خطيرا وقع خلال اشتباكات عنيفة بين الجنود وقوات حزب الله جنوب لبنان، وانباء عن سقوط عدد كبير في صفوق الاحتلال والمروحيات تخلي القتلى والمصابين، حسب مصادر للمقاومة.

و قال الإعلام العبري: إن حدثا صعب في لبنان وتفاصيله ممنوعة من النشر، ونصلي من أجل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي.