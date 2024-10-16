بيومي فؤاد.. ممثل أنصفه التليفزيون وخذلته ايرادات السينما

بيومي فؤاد عُرف بخفة دمه واشتهر بالأدوار الكوميدية التي أصبحت جزءًا لا يتجزء من شخصيته الفنية، فاعتدنا على تواجده في أغلب الأعمال المعروضة على الشاشات حيث استطاع مزاحمة كبار النجوم على صدارة أعلى الإيرادات ونسب المشاهدات حتى حقق نجاحًا كبيرًا ،ولكن كما يُعرف لا يوجد ناجح دائمًا أو خاسر دائمًا، إذ كانا العامين الماضي والحالي مليئان بخسارات فادحة لأفلام نجم الكوميديا الشهير .

وكانت آخرها فيلم "جوازة توكسيك" حيث تراجعت إيرادات الفيلم بشكل ملحوظ في دور العرض ووصلت، الايرادات يوم أمس فقط 739 جنيه، مقابل 11 تذكرة تم حجزها على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وهو ما جعل جمهوره يسترجع نقاط خسارته على مدار العاميين الماضيين حيث كانت البداية مع فشل فيلم “اتنين للإيجار” والذي تم عرضه في بداية عام 2023 وشاركه البطولة محمد ثروت وناهد السباعي ،وتم سحب الفيلم من دور العرض بعد 7 اسابيع عرض فقط لضعف إيراداته.



وفي أبريل الماضي قدم بيومي فؤاد بطولته السينمائية بطرح فيلم “مغامرات كوكو”» من بطولة شيرين رضا وخالد الصاوي وحقق الفيلم بعد 9 اسابيع عرض إيرادات بلغت 2 مليون و700 الف جنيه فقط، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بأعماله السابقة.

وطرح أيضًا في شهر مايو الماضي فيلم “الصف الأخير” شاركه البطولة تيام مصطفى قمر وياسر الطوبجي ولم يستمر الفيلم في دور العرض سوى اسبوع واحد وتم سحبه بسبب ضعف إيراداته والتي لم تتجاوز حاجز الـ 100 ألف جنيه.

وعرض بعدها للنجم بيومي فؤاد في دور العرض فيلم “مندوب مبيعات” الذي شاركه بطولته ايتن عامر وأحمد فتحي وإسلام ابراهيم وحقق الفيلم إيرادات بلغت 220 الف جنيه في أسبوع عرض ليتم سحبه من دور العرض بعدها لضعف إيراداته.



وبالرغم من الخسارات الواضحة للجميع ولكن لم ييأس الصناع من انتاج افلام له حيث تم انتاج فيلم آخر وهو فيلم “سنة اولى خطف” ضمن موسم أفلام رأس السنة ليتم سحبه هو الآخر من السينمات بعدما بلغت إيراداته مليون و500 الف جنيه في 4 اسابيع .

خلاف بيومي فؤاد ومحمد سلام

وأرجع الجميع هذه الخسائر الفادحة لأفلام نجم الكوميديا لخلافه الشهير مع النجم محمد سلام حيث هاجم فؤاد النجم الشاب محمد سلام بعد اعتذاره عن عرض مسرحية «زواج اصطناعي» ضمن فعاليات موسم الرياض بسبب أحداث غزة التي بدأت في ٧ أكتوبر العام الماضي معلنا تضامنه معهم.

ليتعرض بعدها بيومي فؤاد لهجوم شرس من قبل الجمهور ما أدى إلى غلقه لصفحاته على السوشيال ميديا فترة ومن ثم أن هدأت الأجواء قام بفتحها مرة أخرى والإستمرار في تصوير أعماله التي ظن الجميع أنه سيؤجلها.

قصة فيلم جوازة توكسيك

تدور قصة الفيلم حول كريم وفريدة اللذان يريدان الزواج. تتصادم العوالم ببعضها عند التقاء العائلتين. عائلة كريم محافظة ووالداه لا يوافقان على خلفية فريدة الليبرالية المتحررة، فيلجآن إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف.