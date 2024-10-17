مصرع وإصابة 15 في تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 14 آخرون، مساء الأربعاء، نتيجة اصطدام سيارة أجرة بأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بالأقصر بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ملاكي، على كوبري “الزمامي” التابع لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين؛ وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.