حمى الضنك تتفشى في أم درمان والحالات تجاوزت 7.6 آلاف

اعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء في السودان، الأربعاء، عن تفشي واسع النطاق لحمى الضنك في أم درمان ثالث مدن العاصمة الخرطوم، حيث بلغت الحالات 7.6 آلاف حالة تشمل 253 وفاة.

وحسب الشرق الاوسط، أفادت وزارة الصحة، الثلاثاء، بأن حالات حمى الضنك في جميع مناطق السودان وصلت إلى 2024 إصابة تتضمن 9 وفيات.

وقالت عضو فرعية أم درمان في اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أديبة إبراهيم السيد، لـ “سودان تربيون”، إنه “جرى تسجيل 7.632 إصابة مؤكدة بحمى الضنك عبر الفحص السريع توفى منهم 253 فردًا، فيما بلغت حالات الاشتباه 4.088 حالة؛ في مدينة أم درمان”.

وأشارت إلى أن انتشار مرض الملاريا في المدينة، علاوة على حميات أخرى مجهولة دون معروف مسمياتها نظرًا لعدم توفر المعامل في أم درمان وهجرة الفنيين.

وكشفت عن انتشار طفح جلدي بكتيري يؤدي إلى جروح والتهاب حاد.

وأفادت أديبة السيد بزيادة حالات وفيات الكوليرا، نتيجة لانعدام المحاليل الوريدية حيث يحتاج المصاب بالوباء إلى 50 ــ 60 محلولًا في اليوم، ليؤدي عدم توفرها إلى زيادة الوفيات.

ودعت المنظمات الدولية والإنسانية إلى توفير المعينات الطبية والأدوية المنقذة للحياة، كما طالبت طرفي النزاع بفتح مسارات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية وعدم إقحام الكوادر الطبية في الصراع والإفراج الفوري عن الأطباء والمتطوعين في غرف الطوارئ المعتقلين.

ويُعزى تفشي وباء الكوليرا، الذي بدأ في 12 أغسطس الماضي، إلى السيول الجارفة والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، مما خلق بيئة خصبة لتكاثر نواقل الأمراض، في وقت أدت فيه الحرب إلى تعطيل كامل للخدمات الصحية.