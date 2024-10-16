سفير مصر يلتقي وزير الخارجية التشادي بمناسبة تسليم صورة أوراق الاعتماد

التقى السفير طارق محمد السعيد يوسف، مع وزير الشئون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي "عبد الرحمن غلام الله"، وذلك بمقر وزارة الخارجية التشادية، لتسليم صورة أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية تشاد.

أعرب سفير مصر في مستهل اللقاء عن أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين الدولتين، مؤكداً ضرورة العمل لدفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والتشادي عبر تضافر جهود مؤسسات الدولتين، وضرورة استمرار التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والتي تمس استقرار وأمن المنطقة كلها.

ومن جانبه ثمن الوزير التشادي دور مصر الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً على حرصه البالغ على مزيد من الانفتاح والتعاون مع مصر في مختلف مجالات التعاون المشترك، فضلاً عن ضرورة التنسيق المستمر من قبل الدولتين لحل الأزمات المتصاعدة في المنطقة.