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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سفير مصر يلتقي وزير الخارجية التشادي بمناسبة تسليم صورة أوراق الاعتماد

السفير طارق محمد
السفير طارق محمد السعيد ووزير الشئون الخارجية والتكامل الأفر

التقى السفير طارق محمد السعيد يوسف، مع وزير الشئون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي "عبد الرحمن غلام الله"، وذلك بمقر وزارة الخارجية التشادية، لتسليم صورة أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية تشاد.

أعرب سفير مصر في مستهل اللقاء عن أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين الدولتين، مؤكداً ضرورة العمل لدفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والتشادي عبر تضافر جهود مؤسسات الدولتين، وضرورة استمرار التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والتي تمس استقرار وأمن المنطقة كلها.

ومن جانبه ثمن الوزير التشادي دور مصر الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً على حرصه البالغ على مزيد من الانفتاح والتعاون مع مصر في مختلف مجالات التعاون المشترك، فضلاً عن ضرورة التنسيق المستمر من قبل الدولتين لحل الأزمات المتصاعدة في المنطقة.

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