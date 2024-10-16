سيراميكا: القندوسي جاهز للمشاركة في السوبر.. وندرس ضمه نهائيًا

تحدث معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية أحمد القندوسي لبطولة كأس السوبر المصري.

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: مباراة الأهلي صعبة والبطولة ستكون قوية للغاية بمشاركة أربعة أندية".



وأضاف البطاوي:"أحمد القندوسي جاهز لمباراة الأهلي في السوبر المصري، وبشأن شراء اللاعب نهائيًا من الأهلي كل شيء وارد".

وتابع:"الزمالك لم يطلب ضم بيكهام بشكل رسمي والتواصل كان شفهي فقط جميع من أكد هذا كان على السوشيال ميديا فقط".

واختتم البطاوي تصريحاته قائلاً:"الزمالك كان يرغب في التعاقد مع صديق ايجولا لكن تحدثنا وأبلغنا إدارة الزمالك بالاتفاق مع بيراميدز لضم اللاعب".

معتز البطاوي: لن ينتقل لاعب من سيراميكا إلى الزمالك قادمًا من الأهلي والعكس

فجر معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص تعامل ناديه مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في ملف الصفقات.

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: لدينا قاعدة وهي عدم انتقال لاعب قادم من الأهلي إلى الزمالك، والعكس.

وأضاف: مواجهة الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري لن تكون سهلة بالمرة، ولكننا سنحاول تقديم كل ما لدينا.