راح ضحيته 4 أشخاص.. إخلاء سبيل عامل التحويلة في حادث تصادم قطاري الزقازيق

قررت غرفة المشورة بمحكمة الزقازيق، إخلاء سبيل عامل التحويلة في حادث تصادم قطاري الزقازيق مع استمرارحبس باقى المتهمين في القضية لمدة 45 يوما.

إخلاء سبيل عامل التحويلة في حادث تصادم قطاري الزقازيق



كان قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، في وقت سابق قرر إخلاء سبيل اثنين من المتهمين في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق مع استمرار حبس باقى المتهمين في القضية.

ولكن النيابة العامة استأنفت على قرارإخلاء السبيل وقررت عرضهما اليوم على غرفة المشورة لتأكيد إخلاء السبيل أو الإبقاء عليهم في الحبس الاحتياطي.

وجّهت النيابة العامة لـ 5 عمال ببرج المراقبة وعامل التحويلة المتسببين فى فى حادث قطاري الزقازيق، تهم الإهمال والقتل والإصابة الخطأ والإضرار بأموال عامة بجهة عملهم.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات لهم للتأكد مما إذا كانوا يتعاطونها من عدمه.

تعود تفاصيل الحادث عندما ورود إخطارا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد بناحية شارع الحمام بمدينة الزقازيق،تم الدفع بأكثر من 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم البدء في نقل المصابين إلى المستشفيات.

وتبين وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

ضحايا حادث قطاري الزقازيق

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما ومسن)، فيما أصيب نحو 53 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الزقازيق الجامعي والأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لـ 44 مصابا ومغادرتهم المستشفى عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية.

فيما تم حجز 9 حالات تحت الملاحظة والتقييم لعدم استقرار حالتهم الصحية قبل أن يفارق أحد المصابين الحياة متاثرا بإصابته بنزيف داخل وكسرق بالساق اليمنى.