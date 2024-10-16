سفير مصر في مونروفيا يلتقي مع نائب رئيس الجمهورية الليبيري

التقى السفير أحمد عبد العظيم، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيريا، مع Jeremiah Koung نائب رئيس الجمهورية الليبيري، حيث تم بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم استعراض أوجه التنسيق المشترك القائم بين مصر وليبيريا في كافة المحافل الدولية والإقليمية، مع التأكيد على أهمية استمرار الدفع قدماً نحو تحقيق مزيد من التعاون بين مصر وليبيريا على كافة الأصعدة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الجمهورية الليبيري عن خالص تقديره للمساعدات المقدمة من الجانب المصري في مجالات بناء قدرات الكوادر الليبيرية في مختلف القطاعات، مؤكداً على أن الجهود المصرية في هذا الصدد تشكل إضافة فعالة وحقيقية لخطط التنمية الوطنية الليبيرية.

وأشار إلى اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تربط بين مصر وليبيريا، ومؤكداً على حرص الحكومة الليبيرية على تفعيل قنوات التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين البلدين.