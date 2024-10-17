حملات تموينية مكبرة بمراكز ومدن البحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحير، بقيادة محمد هدية وكيل الوزارة ،حملات مكثفة بأسواق قري ومدن المحافظة ،والتي أسفرت عن ضبط عدد 1792عبوة مشروبات غازية منتهية الصلاحيه باحد مخازن المواد الغذائية.

كما تم التحفظ على الكميات المضبوطهة، وتحرير محضرين ضدّ أصحاب محال البقالة، لبيعها سجائر بأزيد من السعر الرسمى المقرر ، بالإضافة إلي تحرير 4 محاضر ضدّ اصحاب المحلات لأ نشطة تجاريه مختلفه لعدم الاعلان عن الأسعار ، بكوم حماده.

وفي مركز كفر الدوار شنت إدارة التموين بقيادة السيد الوكيل مدير الإدارة حملة علي المخابز البلددية ، وتحت إشراف محمدفوزي رئيس الرقابة ، وعضوية أحمد عبد الفضيل ،و صلاح المهدي مفتشى الإدارة، حيث تم ضبط 7مخابز تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن من 8 جرام الي 17جرام ،قيام 3 مخابز بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،و5 مخابز بعدم الاعلان عن سعر رغيف الخبز ، وضبط 5مخابز لعدم نظافه ادوات العجين

وفي مركز الدلنجات ،تم ضبط عدد ٢٠٠٠ لتر سولار بأحد العهد غير المرخصة ،وذلك لقيام صاحبها بتجميعهم بدون وجه حق بقصد التربح غير المشروع،و ضبط عدد ١٠٠٠ لتر سولار بأحد العهد غير المرخصة وذلك لتجميعهم بدون وجه حق بقصد البيع فى السوق السوداء

وفي مركز إيتاى البارود ، تم ضبط تاجر تموينى قام بالتصرف فى كمية قدرها عدد 79 زجاجه زيت تموينى مدعم وكذا عدد 70 كيلو سكر تموينى مدعم قام بالتصرف فيها وتحقيق مكاسب غير مشروعه ،وكذلك تحرير عدد 4 محاضر غلق لمحلات تجار تموينين فى مواعيد العمل الرسميه بدون إذن مسبق او وجود عذر قهرى ،وتحرير عدد 4 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار لمحلات سوبر ماركت وانشطه اخرى

وفي مركز شبراخيت ، تم تحرير عدد 3 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن حتى 17 جرام ، و تحرير عدد 4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وكذلك تحرير عدد 3 محاضر عدم اعلان عن مواعيد التشغيل ووزن وسعر الرغيف ، تحرير عدد 4 محاضر عدم نظافة ادوات العجين، تحرير محضرين عدم وجود بون صرف خبز للمواطنين ، وتحرير محضر توقف عن الإنتاج بدون اذن وجارى مراجعة الأرصدة .

وفي مركز دمنهور ،تم ضبط مخزن مواد غذائيه بدون ترخيص وضبط عدد 70شيكارة عدس مطموس تاريخ الانتاج و الصلاحيه الخاص بها مما يعد غشا تجاريا زنه الشيكاره 10كجم باجمالى 700 كجم وكذا عدد 4 شكاير فلفل احمر منتهى الصلاحيه حسب المدون عليها زنه الشيكاره 25كجم باجمالى 100كجم وتم التحفظ على المضبوطات ، وكذلك ضبط محلين ملابس والتحفظ على عدد 100 قطعه ملابس بدون فواتير والتحفظ على المضبوطات،وتحرير عدد 4 محاضر لمحلات بقاله لعدم الاعلان عن الأسعار.

ومن جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة ،بمتابعة موقف السلع الأستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار على أرض الواقع لأحكام الرقابة والتاكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام وتنفيذ حملات مستمرة لتفقد الحالة التموينية للمخابز البلدية بدائرة المحافظة للتأكد من جودة الرغيف المنتج والوقوف على إنتظام العمل بمنظومة الخبز المدعم طبقاً للقرارات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية للتأكد من جودة السلع المعروضة والإلتزام بالإعلان عن الأسعار فى مكان واضح للجمهور المستهلكين.