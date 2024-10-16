خاص| "الوفد" تنشر كواليس وأسرار اختيار تامر عاشور بديلا من أحمد سعد في الموسيقى العربية

تكشف الوفد تفاصيل الساعات القليلة الماضية التي مضت بين جدران دار الأوبرا المصرية وإدارة مهرجان الموسيقى العربية، بعد اعتذار الفنان أحمد سعد عن إحياء حفله بفعاليات المهرجان والمقرر يوم السبت المقبل بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.

وبعد اعتذار الفنان تامر عاشور عن إحياء الحفل، تضاربت الحسابات ومواعيد الحفلات، خاصة أن حفل الفنان أحمد سعد ضمن الحفلات الأكثر طلبا وجماهيريا، مما وضع مأزق لإدارة المهرجان في دورته ال ٣٢.

وفي ذات الصدد، قررت دار الأوبرا المصرية، منذ قليل عن فتح باب التذاكر لحفل آخر للنجم تامر عاشور على أن يقام حفلين له يومي الجمعة والسبت، وذلك بعد الإقبال الجماهيرى على حفله منذ فتح باب التذاكر.

وعلمت "الوفد" انه تم الاتفاق مع المايسترو سعيد كمال على قيادة الحفلين ، بعد أن كان من المقرر أن يقود المايسترو مصطفى حلمى حفل احمد سعد.

يذكر أن تعرض احمد سعد لجراحه عاجله كان السبب فى اعتذاره والغاء البروفه الاولى له ، حتى الموسيقين الذين حضروا البروفات اليوم بقيادة مصطفى حلمى تم إلغاء البروفه رغم حضورهم ماعرض الجميع للاستيلاء الشديد.