المجاهدين الفلسطينية: التصريحات الالمانية شراكة تامة في مجازر الإبادة الجماعية

ادانت حركة المجاهدين الفلسطينية، تصريحات وزير الخارجية الألمانية المنحازة للعدو الصهيوني، بشكل سافر وهو استمرار للموقف الالماني المخزي منذ بداية العدوان الصهيوني الغاشم على شعبنا .

واضافت الحركة في بيانها: هذه التصريحات الالمانية التي أجازت للكيان قتل المدنيين الفلسطينيين بحجة حماية النفس هي شراكة تامة في مجازر الإبادة الجماعية ضد شعبنا في فلسطين ولبنان.

واشارات إلى أن هذا الموقف المخزي لألمانيا هو جزء من سياستها المرتهنة للإرادة الصهيونية والتي تدفع سياستها النازية القديمة بدعم سياسات الصهاينة النازية الجديدة ضد شعبنا وأمتنا ..

واعلنت الحركة، أنه يجب على الحكومة الألمانية ان توقف انخيازها الواضح للعدو الصهيوني الإرهابي والا فهي تقف بالجانب المظلم من التاريخ

ودعت حركة المجاهدين، أحرار العالم لمواصلة التصعيد الشعبي ضد الكيان الصهيوني النازي والدول الداعمة له فالعار والخزي سيلاحق كل مجرم وقاتل ومتواطىء وصامت .