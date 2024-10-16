اقتصاد مصر يمنح باحثين أجانب جائزة نوبل.. وإبراهيم عيسى: هذا سبب فشلنا

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، عن الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد، قائلا: "الـ3 علماء الذي نالوا الجائزة خرجوا وقدموا مجموعة أبحاث وكتابين بالاقتصاد"، مفيدا بأن الحاصلين على الجائزة هم أمريكيين الجنسية ولكن أحدهما تركي الأصل واثنين بريطانيين، وهذا يدل على النجاح الأمريكي وأهمية البحث العلمي.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفائزين بالجائزة كانوا عبارة عن فريق علمي وحصلت على الجائزة عن أبحاث "لماذا تفشل الأمم اقتصاديًا؟"، مشددًا على أن هذا السؤال يتم ذكره في مصر التي تشهد حالة اقتصادية ليست جيدة.

وتابع: "مؤلفا كتاب "لماذا تفشل الأمم؟" الفائزان بجائزة نوبل، اعتمدا على دراسة وضع مصر الاقتصادي قبل يناير 2011، موضحًا أنه لا يتحدث أحد على حقيقة ما جاء في الدراسة بشكل مؤكد، ولكن هذا الطرح شديد الصدق لحل المشكلات الاقتصادية، مضيفا: "كأنهم يتحدثون عنا الآن.. لأنهم تتطرقوا لعلاقة الدولة ببنك التمويل.. فوز دارسة ما بجائزة نوبل لا يعني بالضرورة صحة ما جاء فيها بشكل كامل".

وأكد أن كتاب (لماذا تفشل الأمم؟) قدم الحل في تحويل المؤسسات الاقتصادية إلى كيانات حرة لا تحتكر الثروة، موضحا أن الحلول الاقتصادية التي يقدمها صندوق النقد الدولي لا يعي أن الأسباب والأزمة الاقتصادية سببها السياسة.

وأوضح، أن كتاب "لماذا تفشل الدول" يتطرق لمشكلة مصر الاقتصادية ويقدمون حلها كما قدم حل لكثير من دول العالم، مضيفًا: "الكتاب أكد على أن الاقتصاد النجاح هو سببه سياسة ديمقراطية"، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك سببه غياب الديمقراطية.

وتابع: "استعمار الدول ليس شرطا لتأخر الأمم اقتصاديا.. مصر ليس بها بحث علمي حقيقي أو بحث علمي جماعي وهناك حالة من التضييق على البحث العلمي"، موضحًا أن كُتاب "لماذا تفشل الدول" اكدوا على أن ثورة يناير كانت بسبب السياسة وليس الاقتصاد.