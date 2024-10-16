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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله : استهدفنا ثكنة يفتح ودلتون بصلية صاروخية

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدف حزب الله مساء اليوم الأربعاء ثكنة يفتاح بصلية صاروخية، وقصف مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:25 من مساء يوم الأربعاء 16-10-2024، مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.


واضاف: كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:25 من مساء يوم الأربعاء 16-10-2024، ثكنة يفتاح بصلية صاروخية.

 

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