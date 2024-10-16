الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

صور ..إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالبحيرة

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقدت الدكتورة چاكلين عازر - محافظ البحيرة، إجتماعا موسعاً لمجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، واللواء حسن موافى - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أعضاء مجلس الإدارة وممثلي كافة الجهات المعنية. 

حيث أكدت محافظ البحيرة، خلال الإجتماع على أهمية وضرورة التيسير على المستثمرين وزيادة حجم الإستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة ،في شتى القطاعات لاسيما الإقتصادية، موجهة بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين الجادين، مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الإستثمار الجاد بإعتباره القوة الدافعة للتنمية الإقتصادية.

كما تم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي المخصصة بكلا المنطقتين الصناعيتين بوادي النطرون وحوش عيسي، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات بالمنطقة الصناعية بحوش عيسي 97 مشروع منهم عدد 40 مشروع قائم وبدأ الإنتاج، وعدد 7 مشروعات فى مرحلة الإنتاج، و31 مشروع تحت الإنشاء، وعدد 19 مشروع جاري السير فى إجراءات التشغيل الخاصة بهم.

 وفى المنطقة الصناعية بوادي النطرون بلغ إجمالي عدد المشروعات 363 مشروع منهم 115 مشروع قائم وبدأ الإنتاج، و77 مشروع فى مرحلة الإنتاج، وعدد 119 مشروع تحت الإنشاء، و28 مشروع جارى السير فى الإجراءات الخاصة بهم.

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