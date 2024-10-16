الشرطة تداهم لوكيشن تصوير مسلسل ميرفت أمين| تفاصيل صادمة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مالك ومدير استوديو و2 عمال بالأستوديو و2 كومبارس في لوكيشن مسلسل جوما، بطولة النجمة ميرفت أمين، بسبب استخدام طاقم العمل أسلحة هيكلية في التصوير دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الأمنية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى مباحث الجيزة بإنشاء استوديو مغربي بمنطقة المريوطية بالبدرشين لوكيشن "قسم شرطة" دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكشفت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان اللوكيشن الخاص بالمقر الشرطي ضمن مشاهد مسلسل "جوما"، واستخدام طاقم العمل أسلحة نارية هيكلية "غير حقيقية" في تصوير المشاهد علاوة على ارتداء عدد من الأشخاص الملابس الميري في اللوكيشن.

وانتقلت قوة أمنية وتبين عدم حصول إدارة الاستوديو على التراخيص اللازمة من مديرية أمن الجيزة للسماح لهم بالتصوير واستخدام اسلحة هيكلية وارتداء الملابس الأميرية.

تم القبض على 6 متهمين هم مالك الاستوديو ومدير الاستوديو و2 عمال إضافة الى 2 ممثلين كومبارس كانا يرتديان الزي الميري وتحرر المحضر اللازم وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.