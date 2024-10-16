ننشر أسماء مصابي حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

صرح مصدر طبي أن المصابين بحادث الطريق الإقليمي بالمنوفية بلغ عددهم ل23 مصابًا مع تقارير بالحالة الصحية لكل مصاب علي حده، والمتواجدين في مستشفى أشمون العام بعد نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف وانتقال قيادات مديرية الصحة إلى المستشفى .

«أسماء 23مصاب والحالة الصحية لهم بحادث الطريق الإقليمي»

وأفاد مصدر طبي من مستشفى أشمون العام بأن الحالات المصابة في حادث الطريق الإقليمي عددهم 23 مصاب وأسمائهم« أحمد فهمى عبد العاطي 30 عامًا مقيم الباجور، مصاب كدمة بالكتف الأيمن، محمد جلال عبده راضي كدمة بالكتف الأيمن والظهر، محمد أشرف رشاد كدمة بالرأس والكتف الأيمن، محمد عبد المنصف عبد العليم كدمة بالقدم اليمنى، مجدي محمد عثمان كدمة بالكتف الأيمن والأيسر، شيماء صفوت حامد كدمة في الظهر، عبد الرؤوف محمود بدوي كدمة بالركبة اليمنى، أحمد ماهر محمد كدمة بالرأس، مينا عاطف عبد المسيح كدمة بالرأس والبطن، لمياء صفوت حامد اشتباه كسر في الساعد الأيمن، فاطمة طاهر واصل كدمة بالساعد الأيسر والرأس، دعاء بلال زكي كسر بالساعد الأيسر، أماني سعد مصطفى كدمة بالرأس.

كما أصيبت كل من: منار محمد حامد كدمة بالساعد الأيسر، نور محمد حامد كدمة بالساعد الأيسر، ناهد أحمد عبد الحميد كدمة بالكتف الأيسر، محمد مصطفى أحمد جرح بالساعد الأيسر، محمد صلاح عامر كدمة بالساعد الأيمن، مريم إبراهيم فرج كدمة شديدة بالساعد بالظهر والساعد الأيمن، عبد الحميد كمال عبد الحميد سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هاني سمير ماهر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد صلاح الدين أحمد اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفقرات وتم تركيب أنبوبة حنجرية.»

«إبلاغ مستشفى أشمون العام بالواقعة»

وكان مستشفى أشمون العام بالمنوفية استقبل إخطارًا من الإسعاف بنقل المصابين في حادث تصادم عدة سيارات على الطريق الإقليمي، وانتقل إلى المستشفى العديد من القيادات الطبية وجرى استدعاء عدد من الطواقم الطبية للتعامل مع الحادث.