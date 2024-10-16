رحاب الجمل: ردود الفعل على شخصية «فاتن» فى «برغم القانون» أبهرتنى

أعربت النجمة رحاب الجمل، عن سعادتها الكبيرة حول ردود فعل الجمهور على دورها فى مسلسل «برغم القانون» بطولة الفنانة إيمان العاصي، لافتة إلى أنها لم تتوقع حجم التفاعل الكبير بشخصية «فاتن» الأخت الشجاعة التى تساند شقيقتها فى الحصول على حقوقها.

وقالت الجمل، فى تصريحات لـ «الوفد»، إنها تلقت العديد من الرسائل لتهنئتها على الدور وعلى نجاح المسلسل، مشيرة إلى أن ايمان العاصى بذلت مجهودًا كبيرًا فى العمل حتى يظهر بهذه الصورة التى لاقت إعجابًا كبيرًا من الناس، قائلًا: «التعامل مع إيمان العاصى من أجمل ما يكون، فهى جميلة جدًا وموهوبة وفنانة من طراز مميز.. أحبها جدًا وعلاقتى بها تعود إلى سنوات»، فضلًا عن ذلك فإن فريق العمل بالكامل كان على قدر المسئولية لينال العمل إعجاب الجمهور. وعن قوة دورها فى المسلسل، قالت «إن الدور مختلف ومميز وقرأت السيناريو جيدًا وأسعدنى، لذا فإن الشخصية مختلفة ولم أقدمها من قبل، ولكى يكون الممثل متواجدًا بصفة دائمة على الساحة يجب أن يقدم دائمًا أدوارًا مختلفة ولا تشبه بعضها البعض».

وأضافت أن العمل الناجح يأتى من التعاون الجماعى وروح الترابط والانسجام بين فريق العمل والمشاركين. مشيدة بالمخرج المميز شادى عبدالسلام، الذى يسعى دائمًا بأسلوبه البسيط أن ينتج مادة فنية تليق بالجمهور. وعن القضية المتناولة فى المسلسل، أكدت رحاب الجمل، أن هذه الأعمال تسلط الضوء على قضايا المرأة ودعمها من خلال التركيز على المعوقات المجتمعية التى تقف أمام المرأة فى حياتها الزوجية.

ووسط حالة من التشويق والإثارة، يتابع الجمهور حلقات مسلسل «برغم القانون» التى يتعايش مع الأحداث ومجريات الحلقات يوميًا، بينما نجحت إيمان العاصى والنجمة رحاب الجمل فى خطف أنظار المشاهدين نظرًا للأداء المميز والاندماج فى تجسيد الشخصيات.

وفى لافتة تقديرية لدورها المميز، كرمت الفنانة رحاب الجمل فى مهرجان ملتقى نجم العرب فى دورته الأولى عن دور فاتن فى مسلسل برغم القانون. جدير بالذكر أن مسلسل برغم القانون، تدور أحداثه فى دراما اجتماعية حول ليلى المحامية «إيمان العاصي» التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفى «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.