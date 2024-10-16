مى عمر تساند الشعب اللبنانى.. رسائل أمل ودعم فى أوقات الشدائد

وجّهت الممثلة المصرية مى عمر رسالة مؤثرة إلى الشعب اللبنانى بعد الأحداث الصعبة التى يمر بها لبنان، وأعربت عن مشاعرها تجاه لبنان، قائلة إنه يعتبر بلدها الثاني، معبرة عن تضامنها مع الشعب اللبنانى. وأكدت مى عمر أنها زارت لبنان عدة مرات، وأشادت بقوة الشعب اللبنانى وإرادته التى لا تنكسر أمام التحديات، هذه الكلمات تبرز الدعم العاطفى الذى يشعر به الكثيرون تجاه لبنان فى أوقات الأزمات، حيث تظل روح المقاومة والأمل حاضرة.

فى الوقت الراهن، تستعد مى عمر لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد «إش إش»، المقرر عرضه فى رمضان 2025، ويجمع العمل مجموعة من النجوم البارزين مثل ماجد المصرى وهالة صدقى وإدوارد، بالإضافة إلى العديد من الأسماء اللامعة فى الساحة الفنية، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى. وتألقت فى شهر رمضان 2024 فى مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، حيث لاقى إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، ما أسهم فى حصولها على جائزة أفضل ممثلة فى الدورة الأولى من ملتقى نجم العرب.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى اجتماعى يتناول قصة شابة طموحة تسعى لتحقيق أحلامها فى مجال المحاماة، يتعرض العمل لمواقف متعددة تعكس التحديات والصعوبات التى تواجهها الفتاة فى مجتمع لا يزال يواجه بعض التحديات فى قبول المرأة فى مجالات معينة، المسلسل يعكس تطلعات الأجيال الجديدة ويبرز قوة الإرادة فى مواجهة الظروف.

يشارك فى بطولة «نعمة الأفوكاتو» عدد من الأسماء اللامعة فى الساحة الفنية، منهم: أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، وسامى مغاورى وغيرهم، وقد أبدع العمل تحت إشراف المخرج محمد سامي، الذى استطاع أن يقدم رؤية جديدة للمسلسل من خلال تقديم قصص متشابكة ومؤثرة.