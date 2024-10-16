القمة الخليجية الأوروبية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

طالبت أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، في بروكسل، اليوم الأربعاء، وقف إطلاق النار الفوري والكامل في غزة وإطلاق عن الرهائن وتوزيع المساعدات على نطاق واسع .

وطالب البيان الختامي للقمة، بتنفيذ القرار الأممي 2735، بما في ذلك وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

كما أدان البيان الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية، وحث الجميع على الوفاء بالتزاماتهم، وأكد الحاجة لتقديم المساعدات فورا وبلا شروط بفتح كل المعابر ودعم أعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشار إلى التزام القادة الخليجيين والأوروبيين بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال حل الدولتين.

وذكر البيان الختامي، أن القمة الخليجية الأوروبية تدعم قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر في جهودهم لوقف إطلاق النار في غزة.

وبشأن التصعيد في لبنان جاء في البيان الختامي: "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الخطير في لبنان زندعو لوقف إطلاق النار فورا".

كما طالب البيان الحوثيين بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وتجنب التصعيد وتهديد الأمن، مشيرا إلى الجهود الإقليمية وجهود القوات البحرية المشتركة لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وشاركت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في القمة الأربعاء التي أدارها بنحو مشترك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي.

وتسعى الدول 27 في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست.