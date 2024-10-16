بنك التنمية الصناعية يكرم مجلس الإدارة السابق

أقام بنك التنمية الصناعية احتفالية تكريم لأعضاء مجلس الإدارة السابق برئاسة غادة البيلى ، ويأتي هذا التكريم ضمن سياسة البنك التي تضع الولاء والتفاني في العمل على رأس أولوياتها، كقيمة اساسية لنجاح المؤسسة .

حضر الاحتفالية أكرم تيناوي- رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وحسين رفاعي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، ومنن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة البنك وكذلك رؤساء القطاعات.

تم خلال الحفل تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق، وهم عبد الحليم عمر، والمهندس ياسر عاصم، ومحمد فتحي، وعلي شلبي ، وعلى راسهم غادة البيلي رئيس مجلس الادارة السابق .

أعرب أكرم تيناوي - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي عن امتنانه العميق لما قدمه أعضاء مجلس الإدارة السابق،

قائلاً " إن جهود هؤلاء القادة كانت نموذجاً للإخلاص والتفاني، مشيدا بالجهود التى بذلوها خلال فترة توليهم المسئولية ".

كما أعرب حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، عن اعتزازه بمسيرة العطاء المتميزة لأعضاء المجلس السابق، إذ كانت فترة مليئة بالتحديات وكان إخلاصهم وتفانيهم في تقديم أفضل ما لديهم عاملاً رئيسياً في تحقيق إنجازات ساهمت في تعزيز مكانة البنك وأثرت على أدائه.

وأضاف رفاعي" هذا التكريم ليس مجرد تقدير للجهد المبذول ، بل هو رسالة إعزاز لكل من ساهم في بناء هذه المؤسسة العريقة. نطمح أن يواصل الجميع إستمرار مسيرة العطاء والبناء على ما تم بذله من جهد .

اختتم الحفل بتوزيع الدروع التكريمية على أعضاء مجلس الإدارة السابق، وسط أجواء احتفالية تعكس روح الود والتقدير ،ويواصل بنك التنمية الصناعية، برؤية واضحة للمستقبل، تأكيد التزامه بتقدير وتكريم كل من يساهم في دعم مسيرته، إيماناً بأن التفاني والإخلاص هما الأساس لنجاح أي مؤسسة