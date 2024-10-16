لجنة لإختيار رؤساء قري جدد بمحافظة الدقهلية

عقد الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه السكرتير العام للمحافظة لجنة الاختبارات لاختيار رؤساء قري جدد لمراكز المحافظة وتقيم رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

هذا وقد ضمت اللجنة في عضويتها فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية بالديوان العام وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وامال بحيري مدير مديرية التنظيم والادارة بالدقهلية والدكتورة امل السعيد مدير عام الموارد البشرية.

والجدير بالذكر ان المقابلات والاختبارات واعمال التقييم قد أجريت بكل الشفافية حرصا علي تكافئ الفرص لاختيار أكفأ وافضل العناصر وفقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة تنفيذا للقانون، وكانت اللجنة حريصة علي ان يتم اختيار القيادة القادرة على العمل والعطاء، من خلال تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى الاختيار للقيادات الجديدة بهدف ضخ دماء جديدة من المتميزين القادرين على التفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.

واوضحت الدكتورة امل السعيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة عضو اللجنة انه تقدم للاختبار اليوم عدد 18 متقدم من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة لشغل منصب رئيس قرية، كما تم من خلال اللجنة تقيم عدد 21 من رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا.