رسائل " تهديد بالقتل" من جماهير اندونيسيا لمنتخب البحرين قبل الصدام المرتقب

أعرب الاتحاد البحريني لكرة القدم عن رفضه للتصرفات التي وصفها بـ "غير المقبولة واللامسؤولة" من قِبل الجماهير الإندونيسية، عقب مباراة بين منتخبي "الأحمر البحريني" وإندونيسيا، على أرض ملعب الأول، الخميس الماضي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

وكان مشجعو منتخب إندونيسيا قد شنّوا هجوماً حاداً عبر منصات التواصل الاجتماعي ضدّ أفراد منتخب البحرين وحكم المباراة أحمد الكاف، إذ زعموا أن الحكم العُماني قام بتمديد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مما سمح للمنتخب العربي في تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 2/2.

وأصدر الاتحاد البحريني اليوم الأربعاء، بياناً أدان فيه "الحملات المسيئة والهجمات السيبرانية" من أنصار منتخب إندونيسيا، موضّحاً أن أفراد منتخب "الأحمر البحريني" تعرضوا لـ "سب وقذف" كما تلقوا رسائل "تهديد بالقتل".

وكشف الاتحاد البحريني أنه سيقدم طلباً إلى الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الآسيوي، بنقل مباراة الإياب مع منتخب إندونيسيا المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في مارس 2025 إلى أرض محايدة، وذلك من أجل "سلامة أفراد الفريق".