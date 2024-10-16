مجازاة كاتب فى المرور المفاجئ لوكيل وزارة الصحة على وحدات مركز الفيوم

قام الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمرور المفاجئ على 9 وحدات صحية تابعة لادارة مركز الفيوم هى العامرية - البيضا-العدوة -ابو السعود -سيلا-الصالحية -الزهيرى -الناصرية –البسيونية.

رافقه فى تلك الجولة كل من هالة احمد -مدير ادارة التمريض والدكتور احمد مصطفى دخيل مسئول ميكنة الموارد البشرية وعضو ادارة الدعم الفنة والدكتورة نشوى جلال مدير ادارة العلاقات العامة والدكتورة نورهان محمد عضو ادارة الدعم الفنى.

بدا وكيل الوزارة الجولة المفاجئة بالمرور على وحدة العامرية للاطمئنان على سير العمل بها حيث تفقد فيها الاستقبال و الصيدلية و الاسنان و تنظيم الاسرة و العيادة و المعمل وغرفة الملفات وامر باستكمال بيانات الملفات كما تفقد حجرة التثقيف الصحى و شدد على ارتداء كارت التعريف.

بعد ذلك توجه الى وحدة البيضا و تفقد فيها الصيدلية وامر بتنظيفها و تفقد عيادة الاسنان و وجد طبيبة واحدة بينما تغيب باقى الاطباء دون اذن فامر باعادة توزيعم على وحدات اخرى بمعرفة ادارة الاسنان , ثم تفقد الملفات و امر بسرعة استكمال الملفات خلال اسبوع

كما امر بمجازاة الكاتب بخصم 3 ايام لتلاعبه فى اعمال الدفتر , ثم تفقد التعقيم ووجد الاوتوكلاف معطل فامر بالتواصل مع مهندسة الصيانة الطبية بالمديرية لاصلاحه, كما شدد على تدريب تمريض الاستقبال على قياس العلامات الحيوية وتسجيلها بدقة , وامر بالتواصل مع مجلس المدينة لازالة الحشائش الموجودة.

واستكمل "العشماوى " المرور المفاجئ بزيارة وحدة العدوة الصحية حيث تفقد الاستقبال وامر مدير ادارة التمريض بتدريب الممرضات على استخدام مولد الاكسجين , وامر بزيادة الاضاءة فى غرفة الكشف , ثم تفقد عيادة الاسنان ووجد كرسى الاسنان معطل فامر بالتواصل مع مهندسة الصيانة لاصلاحه , تفقد المعمل وشدد على فنية المعمل بارتداء كارت التعريف , كما تفقد غرفة الملفات و امر باستكمال بياناتها , وامر مسئول الميكنة بحصر المتغيبين دون اذن لاحالتهم للتحقيق.

اتقطاع التيار الكهربائى

و توجه الى الوحدة الصحية بابو السعود وعلم بانقطاع الكهرباء منذ الصباح فقام بالاتصال بغرفة الازمات بالمحافظة و ابلاغهم بذلك و وعدوا بسرعة الحل واعادة التيار الكهربائى

ثم تفقد التطعيمات و الاستقبال ووجد الثلاجة معطلة فامر بالتواصل مع الادارة والصيانة لاصلاحها ثم تفقد غرفة الملفات وامر باستكمال البيانات و تفعيل ملفات طب الاسرة.

ثم قام بالمرور على وحدة سيلا و الموجودة فى احد المنازل المستأجرة ووجد الفريق والعمل يسير على ما يرام واشاد بنظافة المكان و بآداء الفريق و تفقد فيها الاستقبال ووجد حالة وتناقش فيها مع الطبيبة و طمأن اهلها كما نبه على الطبيبة بارتداء البالطو,

بعد ذلك توجه وكيل الوزارة الى وحدة الصالحية وتفقد فيها عيادة الاسنان ووجد الكرسى معطل و امر بالتواصل مع الصيانة الطبية بالمديرية لاصلاحه ,وتفقد المعمل و الصيدلية و التعقيم و التطعيمات و الاستقبال.

بعدها قام بزيارة وحدة الزهيرى و تفقد الاسنان ولم يجد الاطباء فامر باعادة توزيعهم لمصلحة العمل , كما لاحظ وجود الكاتب فى غرفة الملفات و هذا مخالف فامر بتوفير مكان اخر لقطع التذاكر و عدم دخول غرفة الملفات الا للمسموح لهم بدخولها , ثم قام بالتواصل مع مدير الادارة وطلب بيان باعمال الوحدة , كما امر مسئول الميكنة بفحص الدفاتر وتحويل المتغيبين للتحقيق.

ثم استكمل الجولة الى وحدة الناصرية والموجودة فى منزل مستاجر و تفقد سير العمل ووجد الثلاجة فى الاستقبال معطلة فقام بالتواصل مع مدير الادارة و ابلاغه لاصلاحها خلال اسبوع وفى نهاية الجولة تفقد وحدة البسيونية فى الفترة المسائية و اشاد بتواجد النوباتجية وقدم لهم الشكر.

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