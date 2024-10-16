مناقشة تعزيز وتطوير الفرص الإستثمارية بالبحيرة

أكدت الدكتورة چاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن أحد أهم توجيهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم، وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، لافتة إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن المستثمر من إقامة مشروعات حقيقية على أرض المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع اللجنة العليا للإستثمار ،بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، واللواء حسن موافى - السكرتير العام، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة وكافة الجهات المعنية.

وأشارت عازر، إلي أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب وإحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.

وخلال الإجتماع أكدت محافظ البحيرة ،أن جهود المحافظة فى دفع الإستثمار وتقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لا يتعارض مع الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددة على أن السماح بإقامة مشروعات على الرقعة الزراعية يكون فى أضيق الحدود، مع تحديد النقطة الأقرب من خلال خريطة تفصيلية للمرافق موضح بها أيضا أقرب شبكة طرق، مع تشجيع أن تكون تلك المشروعات على أرضا غير مزروعة، وذلك وفقًا لكافة الاشتراطات الخاصة بها.

وفى ختام الإجتماع أكدت الدكتورة چاكلين عازر، أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للإستثمار ولديها كافة المقومات الإستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين، مشددة على أهمية تشجيع الإستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الإستثمارية وذلك تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.