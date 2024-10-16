عمرو مصيلحي: أهدف لخدمة كرة السلة وتطويرها وتحقيق أعلى استفادة للأندية والمنتخبات

تقدم عمرو مصيلحى، نائب رئيس اتحاد السلة، بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة في انتخابات الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة، 2024 - 2028.





ضمت قائمة مصيلحى، كلا من: هانى عبد المنعم، طارق سعيد، أحمد الشرقاوي، محمد إيهاب محسن، سامر سيف، حسين البشبيشي، خالد القوصي، جمال عبد القادر، نيرة محمد.



وفتح اتحاد كرة السلة باب الترشح للانتخابات يوم الأحد الماضي أمام الراغبين في الترشح للدورة الجديدة، ومن المنتظر أن تقام الانتخابات 15 نوفمبر المقبل.

يذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة يضم 39 هيئة لها حق التصويت.

من جانبه، قال عمرو مصيلحي، المرشح على منصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة، إنه يستهدف تطوير كرة السلة والمنظومة بشكل عام في الأندية والهيئات التي تمارس اللعبة في مصر. وتابع مصيلحي، أنه يهدف إلى خدمة كرة السلة المصرية وتطويرها، وتقديم حلول جذرية للمشكلات التي تواجه اللعبة بشكل عام، بجانب تطوير المسابقات مما يحقق أعلى استفادة للأندية والمنتخبات الوطنية.



وقال مصيلحي: "أشكر زملائي في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الجهود والتعاون المشترك في الفترة الماضية. أطمح أن تكون الفترة السابقة التي قضيتها في الاتحاد بمثابة نموذج لما يمكن تحقيقه مستقبلاً في سبيل تطوير منظومة كرة السلة على جميع الأصعدة".