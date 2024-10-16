جامعة عين شمس تستضيف الندوة التثقيفية السبعون لقوات الدفاع الشعبي

شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة عين شمس احتفالية كبرى وندوة تثقيفية للاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية.

جاء ذلك في إطار الندوات التثقيفية التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة بالجامعات والمعاهد المصرية، وتزامنًا مع الاحتفال بالذكرى ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و اللواء أركان حرب أسامة عبدالحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وبحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومن تنسيق وتنفيذ وإشراف قطاع التعليم والطلاب ممثلا في إدارة النشاط الفني للاداره العامه لرعاية الشباب.

وتضمنت الاحتفالية فعاليات الندوة التثقيفية السبعون للاحتفال بالذكري الـ "51 " لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع جامعة عين شمس، وتستهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلاب الجامعة حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر.

رئيس جامعة عين شمس: حرب أكتوبر ستظل نقطة مضيئة

ورحب رئيس جامعة عين شمس بالحضور في هذه الندوة التثقيفية التي تكرّم واحدة من أبرز المحطات التاريخية في مسيرة الوطن الغالي ، وهي انتصارات أكتوبر المجيدة حيث سطرت القوات المسلحة المصرية ملحمة بطولية تُعدّ رمزاً للكرامة والعزة، تمكنت فيها من استعادة الأرض واستعادة الأمل بعد سنوات من الاحتلال.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر سيظل نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال شاهدة على قوة الجيش المصري العظيم وإرادته القوية، ودرسًا في الانتماء وحب الوطن والتضحية في سبيل الله من أجل الوطن.

واضاف رئيس جامعة عين شمس أن انتصارات أكتوبر لم تكن مجرد عمليات عسكرية، بل كانت تجسيدًا لإرادة الشعوب، وعزيمة الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل استعادة حقوقهم وأراضيهم

ولفت رئيس جامعة عين شمس إلى أنه تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شهدت مصر تطورات هامة حققت فيها البلاد تقدما اقتصاديا وشهدت جهودا ملموسة في مجالات البنية التحتية وتعزيز الاستقرار السياسي بالإضافة إلى ذلك، شهدت مصر تحسنا في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الإرهاب. ، حيث تشكل هذه المسارات جزءا أساسيا من رحلة مصر نحو المستقبل.

ووجه رئيس جامعة عين شمس الدعوه للطلاب لان يبذلوا كل ما في وسعهم لاحياء انتصار اكتوبر بداخلهم وان يكونوا دوما على قدر المسئوليه التي حملوها لأنهم يحملون إسم مصر .

واستهل اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمته بنقل تحيات السيد الفريق الأول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

كما أعرب عن سعادته بتواجده بجامعة عين شمس بيت العلم والمعرفة والمنارة الزاهرة، وأشار إلى أن الدولة المصرية باتت أكثر استقرارًا وثباتاً وتطورت قدراتها بسواعد ابنائها الكرام بعد أن خاضت غمار التحدي وجابهت الكثير من الأزمات والتهديدات وواجهت بكل شجاعه الأفكار المسمومة والمخططات الخارجية التي كانت تحاكي -وما زالت- لها في الظلام مما يعكس رؤية قيادتنا السياسية المستنيرة للتعامل مع الملفات والموضوعات المختلفة في كافه المجالات وامتلاكها القدرة والحكمة في إداره شؤون البلاد من اجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ونهضتها التنموية

واضاف ان من يعتقد إمكانية المساس بأرض مصر هو شخص واهم فمصر بسواعد وعزيمة رجال القوات المسلحة وأبناء شعبها الأبي العظيم قضت على الارهاب ،فكانت مصر وستبقى بعناية من الله آمنه مطمئنة.

وأكد أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الندوات هو مجابهه الفكر بالفكر وتحصين كافة أطياف المجتمع المصري وخاصه ابناؤنا من الشباب وحمايتهم من الأفكار المغلوطة والمعتقدات الهدامة من خلال الإدراك الصحيح والوعي الحقيقي لكافة المخاطر والتهديدات التي تهدد الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ، فكافه الاتجاهات الإستراتيجية مهدده والأوضاع داخل الجوار الجغرافي ملتهبة وغير مستقرة وهو ما يزيد من التهديدات ضد مصر ، مما يتطلب الوعي الكامل منا جميعاً لمصالحنا القومية وإدراكنا العظيم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في كافه المجالات داخليًا وخارجيًا.

وكانت الاحتفالية قد تضمنت العديد من الفعاليات، منها عروضاً فنية لكورال جامعة عين شمس ،ثم محاضرة للدكتورة غادة عامر العميد السابق لكليه الهندسه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومحاضرة بعنوان "دور التكنولوجيا في الحروب الحديثة التى تشن على منطقتنا" وكذلك محاضرة للشيخ يسري عزام امام مسجد عمرو بن العاص وزميل ومحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان "مكانة مصر في القرآن والسنة"كما تم خلال الندوة تكريم أسر الشهداء وذوي الهمم، وعرض افلام تسجيلية عن جامعة عين شمس وقوات الدفاع الشعبي والعسكري واختتمت الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.