بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر تصادم توك توك وسيارة ملاكي بأسوان

أصيب 6 أشخاص بعد تصادم توك توك بسيارة ملاكي، بمزلقان الرغامة شرق بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

هرعت سيارات الإسعاف بأسوان بعد تلقي إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي واسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي.

وجاءت اسماء المصابين كالتالي احمد الامير 3 أعوام كدمة بالرأس، سحر أحمد 37 سنة اشتباه كسر بالكتف، حسن أحمد، 45 سنة كدمات وسحجات بالجسم، زينب حساني 40 عام كدمات وسحجات، بخيته حسن 60 كدمات وسحجات، حنان السيد كدمات متفرقة بالجسم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتم عمل اللازم ورفع آثار الحادث وإعادة تيسير الحركة المرورية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.