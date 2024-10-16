الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج يهنئ الفريق عباس كامل بالمنصب الجديد

تقدم الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج بالتهنئة للفريق عباس كامل وذلك بعد تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية ومنسقا عاما للأجهزة الأمنية.



وقال نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن تعيين الفريق عباس كامل مستشارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي ومنسقا عاما للأجهزة الأمنية إنما يعكس الثقة الهائلة من قبل القيادة السياسية الحكيمة متمثلة في الرئيس السيسي في القدرات التي يتمتع بها الفريق كامل والذي ترأس جهاز المخابرات العامة المصرية الرائدة في إحدى أخطر الحقب في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

ومن ناحيته أشاد بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم المقيم مؤسس الاتحاد الاتحاد الاتحاد المصري في الخارج بالجهود الكبيرة والإنجازات الضخمة التي حققها جهاز المخابرات المصرية القوي في عهدة الفريق عباس كامل، والذي استطاع من خلالها ترسيخ مكانة الجهاز السيادي الأهم في نفوس أبناء الشعب المصري الذين شعروا بالأمان بفضل العيون الساهرة لجهاز المخابرات العامة، مؤكدا أن تعيين الفريق عباس كامل مستشارا الرئيس السيسي ومنسقا عاما للأجهزة الأمنية إنما يأتي تأكيدا على مكانة الرجل وقيمته الكبرى، متمنيا له مزيد التوفيق في مهام منصبه الجديد.