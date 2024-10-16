فريق التايكوندو بنادي جامعة حلوان يتألق في بطولة الجمهورية للناشئين

حقق فريق التايكوندو بنادي جامعة حلوان إنجازًا لافتًا في بطولة الجمهورية للناشئين والدرجة الأولى للبومزا، التي أقيمت على ملاعب النادي خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر 2024.

جاء ذلك بناءً على الدعم والتوجيهات المستمرة من الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي.

وتمكن فريق جامعة حلوان من حصد 15 ميدالية متنوعة، منها 12 ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة، في أول مشاركة رسمية للنادي في بطولات الجمهورية.

وتوزعت الميداليات الذهبية على اللاعبين: جنى أشرف، جودي محمد، روميساء أحمد، عبد الرحمن خالد، محمود محمد، روضة رضا، جنات أشرف، فاطمة فضل، أحمد رمضان، ريانة عثمان، سارة أحمد، وسماء محمد. بينما حصلت كل من رشماء أحمد وخديجة مصطفى على الميدالية الفضية، وأضافت ريتال أحمد ميدالية برونزية إلى رصيد الفريق.

رئيس جامعة حلوان يهنئ الفائزين

وأعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير. وقال: "نحن فخورون بما حققه لاعبونا في هذه البطولة المهمة. هذا النجاح هو ثمرة الجهد المتواصل والدعم الكبير الذي يقدمه النادي لرياضييه".

وأثنى رئيس جامعة حلوان على الجهود المبذولة من قبل الجهاز الفني والإداري وجميع القائمين على إدارة النادي في استضافة البطولة بشكل مميز.

من جانبه، اكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، على ان هذا الإنجاز يعد نقطة تحول في مسيرة النادي الرياضية. إن تحقيق هذه النتائج المبهرة في أول مشاركة رسمية للنادي في بطولات الجمهورية يؤكد على جودة البرامج التدريبية وكفاءة الجهاز الفني. نحن نسير على الطريق الصحيح نحو بناء قاعدة رياضية قوية تمثل جامعة حلوان بأفضل صورة ممكنة". وأضاف: "هذا الإنجاز يأتي في وقت قياسي منذ إشهار النادي وبدء إعداد فريق التايكوندو، مما يبشر بمستقبل واعد لرياضة التايكوندو في النادي".

ويشار إلى أن اللاعبين الحاصلين على الميداليات الذهبية قد تأهلوا للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد المصري للتايكوندو، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر 2024، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الفريق لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الوطني.

وتقدم نادي جامعة حلوان بالشكر والتقدير للجهاز الفني، ممثلًا في الكابتن فاطمة فضل والكابتن أحمد رمضان، على جهودهم المتميزة في تدريب الفريق وإعداده لتحقيق هذا الإنجاز الرائع، متطلعين إلى تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات في المستقبل القريب.

