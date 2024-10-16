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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

ضوابط وضع امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المدارس 2024

امتحانات المدارس
امتحانات المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وضع امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل في المدارس للعام الدراسي 2024-2025. 

وتنطلق اختبارات شهر أكتوبر لطلاب المدارس في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لجميع صفوف النقل بحسب الجداول المعلنة في كل محافظة. 

وتجرى امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل على مستوى الإدارة التعليمية على أن يضعها موجه المادة في الإدارة التعليمية. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يتعين على كل المديريات والإدارات والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر أكتوبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة لجميع المدارس (الرسمي، والرسمي لغات، والخاص).

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوجود ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، على أن يكون امتحان شهر أكتوبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة. 

ضوابط وضع امتحانات شهر أكتوبر 

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه يجب ألا يزيد الاختبار في امتحانات شهر أكتوبر عن 15 سؤالا (موضوعيا ومقاليا). 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توضع امتحانات شهر أكتوبر بحيث تقيس نواتج التعلم في محتوى المادة من الأسبوع الأول وحتى الأسبوع الخامس. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بألا يزيد زمن الاختبار عن 50 دقيقة مع ضرورة الالتزام بمحتوى الكتاب المدرسي والاستفادة من الأداءات والتقييمات في الأسابيع المستهدفة لكل اختبار.

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