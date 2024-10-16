وصول شحنة مساعدات مصرية جديدة إلى لبنان وإعادة ٣٠٤ مواطنا إلى أرض الوطن

استمرارا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم إلى لبنان وشعبه الشقيق جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم وفي إطار الجسر الجوي المصري إلى لبنان تعلن وزارة الخارجية عن وصول شحنة مساعدات مصرية جديدة إلى لبنان اليوم، وتتضمن 22 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الاعاشة اللازمة لتوفير سبل العيش والتخفيف عن كاهل النازحين.

وكان في استقبال الشحنة السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، وعلى الجانب اللبناني ممثل الحكومة ورئيس هيئة الإغاثة اللبنانية.