إصابة طالبة بعد سقوطها من الطابق الثالث فى سمالوط بالمنيا

شهدت مدرسة سمالوط الثانوية التجارية شمال محافظة المنيا ، اليوم الأربعاء، سقوط طالبة من الطابق الثالث، وإصابتها بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الإرتجاج، بعد سقوطها من اعلى ادوار المدرسة، وتم نقلها لمستشفي سمالوط التخصصي، للعلاج اللازم.

البداية، عندما تلقى اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من اللواء احمد الحينى مساعده للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بورود بلاغ من مدرسة سمالوط الثانوية التجارية، بسقوط طالبة من اعلى ادوار المدرسة.

انتقل على الفور لمحل الواقعة، اللواء احمد الحينى ، والعميد حسن محمد سعيد مأمور المركز ، والرائد محمد أبو العزايم رئيس مباحث المركز، وسيارة الإسعاف، وبالإنتقال والفحص، تبين سقوط طالبة بمدرسة سمالوط الثانوية التجارية، وتقيم بمنشية الشريعي، من الطابق الثالث بالمدرسة قرب الإنتهاء من اليوم الدراسي.

وباجراء التحريات الأولية لرجال مباحث مركز سمالوط ، والتى اجراها الرائد محمد ابو العزايم، تبين ان الطالبة سقطت من اعلي الأدوار، ولا توجد شبهه فى الواقعة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتم اخطار النيابة العامة للتصرف ، والتي استدعت اهليتها لسماع اقوالهم، ومشرفي المدرسة .