تعليق ناري من محامية مبابي بعد اتهامة بقضية اغتصاب

أتخذت ماري أليكس كانو برنارد، محامية النجم الفرنسي كيليان مبابي، قرارًا بتقدمها بشكوى ضد "الإدانة الافترائية" التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا باتهامه في قضية اغتصاب بالسويد.

وشهدت الساعات الماضية أنباء متعلقة بشكوى تقدمت بها امرأة لشرطة ستوكهولم بشأن اغتصاب مزعوم وقع في الفندق الذي أقام فيه مبابي وأقاربه الأسبوع الماضي.

وبحسب "راديو مونت كارلو"، لم تُذكر اسم اللاعب في الشكوى، إلا أن التقارير الإعلامية ربطت اسمه بالواقعة، مما دفع مبابي للخروج في تصريحات ينفي فيها تلك الأخبار ويصفها بـ"الكاذبة".

وفي مقابلة حصرية مع قناة "TF1"، تحدثت محامية مبابي عن رد فعل اللاعب، قائلة: "مبابي هادئ جدًا بشأن ما حدث، ولكنه مندهش من هذا النوع من الضجيج الإعلامي. لا يفهم على الإطلاق كيف يمكن أن يُتهم بهذا النوع من الأفعال".

وأضافت: "اليوم، كان هادئًا، وذهب إلى التدريب بشكل عادي، لأنه يعلم أنه لم يفعل أي شيء يستحق أن يوبخ نفسه عليه. هو ليس وحيدًا، ولا يقوم بتعريض نفسه لمثل هذه المواقف".

تستمر القضية في جذب انتباه وسائل الإعلام، بينما يبذل مبابي وفريقه القانوني جهودًا لتصحيح ما يرونه اعتداءً على سمعته.