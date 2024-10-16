محكمة المنيا تصدر أحكامًا بالسجن المشدد لـ 5 سنوات للإتجار بالمخدرات

أصدرت محكمة جنايات المنيا ، اليوم الأربعاء ، حكمًا بإنقضاء الدعوى القضائية بالوفاة لتاجر مخدرات من مركز مغاغة، فيما برأت شقيقته، كما عاقبت المحكمة أربعة آخرين بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

جاءت هذه الأحكام ، في سياق اتهام هؤلاء الأفراد بحيازة المخدرات والإتجار بها، حيث عُقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وبمشاركة المستشارين محمد محمد شرابي وتامر مجدي، مع أمانة سر على العسلي ، ومحمد مصطفى هارون ، وخالد محمد عبدالغني ، وقد صدرت الأحكام بحضور المتهمين، بعد استماع المحكمة لمرافعات الدفاع.

في السياق نفسه، برأت المحكمة 13 متهمًا آخرين من قضايا متفرقة، تتعلق بحيازة المخدرات والإتجار بها في مركز مغاغة ، وكانت النيابة، برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحالت جميع المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات بشكل صارم.