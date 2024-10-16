"إبداع وابتكار" ورشة عمل للموهوبين بنجع حمادي

ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ..

نظم قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأربعاء، بمركز الموهوبين والتعلم الذكي، ورشة عمل تحت عنوان « إبداع وابتكار » وذلك في ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية « بداية جديدة لبناء الإنسان»، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف منال عبد الوهاب وكيل المديرية، وعفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، وتنفيذ عبده وزيري رئيس قسم الموهوبين بتعليم نجع حمادي، ونيفين نبيل مسؤول الموهوبين، في حضور الدكتوره مها محسن مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بقنا.

وقالت نيفين نبيل مسؤول الموهوبين بتعليم نجع حمادي، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار خطة الموهوبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بقنا، مشيرة إلى أن الورشة استهدفت عدد من مسؤولي الموهوبين بمدارس المرحلة الابتدائية، وسيجري تنظيم وتنفيذ ورش مماثلة لمسؤولي الموهوبين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وعلي هامش الورشة، تابعت الدكتورة مها محسن مدير إدارة الموهوبين بالمديرية، أعمال التلميذ الموهوب فى الرسم والمجسمات، عبد الرحمن أحمد سيف التلميذ بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة العلم والايمان الإبتدائية بنجع حمادي، كما ناقشت الطالبة بسملة حمادة أبو السعود الطالبة بالصف الأول الإعدادى بمدرسة منيرة تكلا الإعدادية ببهجورة، فى مشروعها البحثي المقدم لقسم الموهوبين بتعليم نجع حمادي.

ووجهت مسؤول الموهوبين بتعليم نجع حمادي، للدكتورة مها محسن مدير إدارة الموهوبين بمديرية قنا للتربية والتعليم، و عفت محمد وزيرى مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، ومحمد فتحي المرواني مدير العلاقات العامة والإعلام، ومنتصر محمود عبد الرحيم رئيس قسم تنسيق التعليم الابتدائي، لمشاركتهم فعاليات ورشة العمل.

"حكم الفساد في الشرع والدين وكيفية محاربته".. ندوة بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي

نظمت كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى بقنا، ندوة عن حكم الفساد فى الشرع والدين وكيفية محاربته، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد ٢٠٢٣ /٢٠٣٠ بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، و برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وإشراف الدكتور فرج خضاري معلة، عميد الكلية الهندسة والدكتور عصام عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حاضر في الندوة الدكتور منتصر يوسف الهمامي عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي .

تناولت الندوة: التعريف بالفساد، وأنواعه، وصوره، وحكم الفساد الوظيفي في الشريعة الإسلامية، والأسباب العامة للفساد، وواجبات الموظف العام في الشريعة الإسلامية، وواجبات أعضاء هيئة التدريس طبقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ م وتعديلاته، والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء هيئة التدريس طبقاً لقانون تنظيم الجامعات، والسلوك الوظيفي طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧ م، والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف طبقاً لقانون الخدمة المدنية، ومكافحة الفساد الوظيفي، ومنهج الشريعة الإسلامية في مكافحة الفساد الوظيفي، و المواجهة الجنائية لمكافحة الفساد، كما تم عرض الإطار التشريعي الدولي لمكافحة الفساد، والإطار التشريعي المحلي لمكافحة الفساد، ودور الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد .

وفي ختام الندوة دار تفاعل كبير ومثمر بين الحضور والمنصة. حضر الندوة الدكتور منتصر عبد الستار رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بقنا، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والهيكل الإداري فى الكلية.