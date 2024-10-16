خبير: 1.2 مليار دولار حجم استيراد مصر للألبان

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن استيراد سلع كمالية أو رفاهية بنسبة 5 مليارات دولار أمر كبير مقارنة بحجم الواردات المصرية التي تقدر بـ95 مليار دولار في العام، مشيرًا إلى أن السلع الترفهية تمثل ما يُقدر بـ5% من حجم الاستيراد.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن حجم استيراد الجبن يقدر بـ1.2 مليار دولار في دولة منتجة للألبان، مشيرًا إلى أن توجيه هذه الأموال لاستيراد القمح أو السلع الضرورية أو السلع الداخلة في الصناعة من شأنه أن ينعكس على المواطن بالإيجاب.

ولفت إلى أن مصر تستورد شامبو بـ400 مليون دولار، وهذا رقم ضخم جدًا، في ظل وجود منتج محلي جيد للغاية، مشيرًا إلى أنه ليس ضد حق الشخص في استخدام منتج مستورد، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا الأوضاع في المنطقة التي تضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في ظل الحروب الموجودة في المنطقة يعتبر اقتصاد حرب، ولذلك يجب أن نتخلى عن الأشياء غير الضرورية لتوفير الدولار لاستيراد السلع الضرورية من قمح ومحروقات، بدلاً عن الجبن والشامبو المستورد.