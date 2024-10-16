شرطة ميناء القاهرة تضبط 3 أشخاص قبل تهريب عملات أجنبية وأثرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، من ضبط 3 أشخاص عند اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب، وبحوزتهم عملات أجنبية وأخرى معدنية أثرية، وأقراص مخدرة.

وجاءت التفاصيل كالتالي: ضبط مالك نادي وبحيازته عملات معدنية ترجع لعصور مختلفة، تخضع لقوانين عدم إستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية والتاريخية وحماية الآثار.

وألقي القبض على تاجر وبحيازته مبلغ مالي من عملات أجنبية، مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون.

وضبطت إحدى السيدات تحمل جنسية أجنبية، وبحيازتها عدد من الأقراص المخدرة “لاريكا، تامول، ترامادول”، كمية لمخدر الحشيش.

واتخذت الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.