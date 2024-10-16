الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

هيئة الدواء تطلق برنامجًا تدريبيًا حول الإجراءات التنظيمية للمجلس التنسيقي الدولي

ورشة هيئة الدواء
ورشة هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص حول الإجراءات التنظيمية المعتمدة من المجلس التنسيقي الدولي (ICH)، وذلك في الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2024. نظّم البرنامج مركز التطوير المهني المستمر التابع لهيئة الدواء المصرية، بمشاركة أكثر من 300 متدرب يمثلون 60 شركة من شركات صناعة الدواء المصرية.

البرنامج التدريبي تناول جوانب متعددة من تطوير الأدوية وفق معايير ICH، شملت الإجراءات التحليلية، الجودة من خلال التصميم، التجارب السريرية، واليقظة الدوائية. كما ناقش موضوعات مهمة مثل معايير التحقق، استراتيجيات التحكم، إدارة المخاطر، والامتثال للإجراءات التنظيمية. تهدف هذه الإرشادات إلى ضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المصنعة محليًا، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود هيئة الدواء المصرية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في شركات الأدوية، وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال صناعة الدواء، بهدف بناء كوادر بشرية مؤهلة لتحقيق تطور مستدام في هذا القطاع. وتندرج هذه الجهود ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، والتي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق معايير الجودة العالمية في مختلف المجالات.

IMG_٢٠٢٤١٠١٦_١٨١٠٤٧
IMG_٢٠٢٤١٠١٦_١٨١٠٤٧
IMG_٢٠٢٤١٠١٦_١٨١١٠١
IMG_٢٠٢٤١٠١٦_١٨١١٠١
IMG_٢٠٢٤١٠١٦_١٨١٠٣٥
IMG_٢٠٢٤١٠١٦_١٨١٠٣٥

مواد متعلقة

حملة «100 يوم صحة» تقدم 120 مليون خدمة مجانية خلال 76 يوما

منظمة الصحة العالمية وبريطانيا توقعان اتفاقية لدعم المرضى من غزة في مصر

نجاح عملية دقيقة لتغيير الصمام الأورطي لمريض باستخدام القسطرة

حملة «100 يوم صحة» تقدم 118 مليون خدمة مجانية خلال 75 يوما

وزير الصحة : مصر والسعودية تحققان إنجازًا هامًا بالانضمام إلى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان

خروج 14 مصاباً بحادث الجلالة من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

إغلاق عدد من المنشآت الطبية المخالفة في الإسماعيلية لاشتراطات التراخيص

نائب وزير الصحة يطمئن على مصابي حادث الجلالة ويوجه بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية
الجريدة الورقية