نادي جامعة حلوان يطلق أكاديمية الكونغ فو والكيك بوكسينج لصناعة الأبطال

أعلن نادي جامعة حلوان عن إطلاق أكاديمية متخصصة في الكونغ فو والكيك بوكسينج، في إطار اهتمام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، بتطوير الرياضة بمختلف أنواعها.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مهارات الدفاع عن النفس وتحسين اللياقة البدنية لدى الشباب والأطفال، تحت شعار "ابنك معانا بطل".

وتستهدف أكاديمية الكونغ فو والكيك بوكسينج جميع الفئات العمرية بدءًا من سن الرابعة، وتقدم برامج تدريبية متنوعة تشمل المبتدئين والمتقدمين.

وتم تحديد مواعيد التدريب في أكاديمية الكونغ فو والكيك بوكسينج يومي السبت والثلاثاء، مع تقسيم الفئات العمرية لضمان التدريب الأمثل لكل مجموعة تحت ١٢سنة، والمبتدئين فوق ١٢سنة، و جميع الأعمار مستوى البطولات.

الكونغ فو تعزز الثقة بالنفس

وأكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أن أكاديمية الكونغ فو والكيك بوكسينج تجسد رؤيتنا في بناء جيل قوي بدنيًا وذهنيًا.

وتعتبر الكونغ فو والكيك بوكسينج ليسا مجرد رياضات للدفاع عن النفس، بل هما وسيلة لتعزيز الثقة بالنفس وبناء الشخصية القوية.

وقال: "نحن نؤمن بأن شعارنا 'تربية - أخلاق - تدريب - بطولات' سيكون حافزًا لجميع المشاركين لتحقيق أفضل ما لديهم."

وأضاف الدكتور فاروق: "لقد حرصنا على توفير أفضل الإمكانيات التدريبية والاشتراكات الشهرية تم تحديدها بشكل مدروس لتكون في متناول الجميع.

جدير بالذكر أن الأكاديمية ستوفر فرصًا متميزة للتدريب على يد خبراء في مجال الكونغ فو والكيك بوكسينج، مما يساهم في تحقيق فوائد عديدة للممارسين، منها تحسين اللياقة البدنية، زيادة القدرة على التحمل، تعزيز صحة القلب، والمساعدة في الحفاظ على وزن مثالي.

