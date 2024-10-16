"الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي".. ندوة تثقيفية بتعليم نجع حمادي

نظم قسم التنمية المستدامة بإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الأربعاء، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، ندوة تثقيفية، بعنوان " الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي" بالتعاون مع مركز إعلام نجع حمادي، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

حاضر الندوة، عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وماجدة شرقاوي مدير مركز إعلام نجع حمادي، في حضور وليد فتحي مغربي مسؤول قسم التنمية المستدامة بإدارة نجع حمادي التعليمية، ومحمد فتحي المرواني مدير العلاقات العامة والإعلام، ومنتصر محمود عبد الرحيم رئيس تنسيق التعليم الابتدائي، وحشد من الاخصائيين الاجتماعيين بمدارس نجع حمادي وطلاب وتلاميذ المدارس.

استعرض عفت محمد وزيري، خلال الندوة على أهم سلبيات الانترنت وخطورة الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك الأكثر انتشارا، وتأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع.

مشيرا إلى أنه من بين الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، إضاعة الوقت وتعارض ذلك مع مسؤوليات الفرد سواءً أكان موظفا أو طالبا في دراسته، مؤكدا علي أن من بين الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، التأثير السلبي علي العلاقات الأسرية، ومخالفة منظومة العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية.

وتناولت ماجدة شرقاوي، بالحديث، عن العزلة كأحد أهم الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، و مخاطر وسائل الاجتماعي علي الأطفال، بسبب ما قد يحدث تعرضهم للتنمر أو الإساءة، والمضايقات، وغيرها من الأمور الشائعة التي تعد ضمن قائمة طويلة من الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة بقرية الجبلاو

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا .

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 3498 مواطن، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 110 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 202 سيدة.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 100 مواطن ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 250شاب وفتاه.

ونظمت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 50 أسرة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 27 مواطن، ونظمت مديرية الزراعة بقنا ندوة إرشادية زراعية لعدد 27 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1200 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 4000 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 65 طالب وطالبه، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 30 مواطن، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 106 مواطن، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 1070 مواطن .

فيما نظمت هيئة الاسعاف المصرية دورات تدريبيه توعوية لعدد 50 طالب، و قامت هيئه محو الأميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 60 مواطن.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 220 مواطن.

كما نظمت المجلس القومى للسكان عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 100 مواطن، و نظمت جامعة جنوب الوادي عدد من القوافل ( قافلة طبية بشرية - قافلة مكافحة الإدمان والتعاطي) استفاد منها 754 مواطن.