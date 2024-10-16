دورة تدريبية لتنسيق العمل بين مكتب شكاوى آلمرأة وأعضاء شبكة المحاميين الجدد
عقد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة دورة تدريبية حول تنسيق العمل بينه واعضاء شبكة المحامين المتطوعين الجدد والتى استمرت على مدار يومين، بحضور محاميات ومحاميين متطوعين من مختلف المحافظات ، والاستاذة ولاء سليم مدير ادارة المتابعه بمكتب شكاوى المرأة.
تناولت الدورة التدريبية العديد من الموضوعات منها التعريف باليات العمل ودور المرأة في الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية و الدور الاساسي لمكتب الشكاوي واختصاصاتة ومناقشة وحدة المتابعة المسئولة عن أعضاء شبكة المحامين المتطوعين وعرض قواعد العمل التنظيمية واللائحة .
وتضمن اللقاء مهارات تطبيقية للصحة النفسية للمحامين المتطوعين و التعريف بوحدة لم الشمل بالأزهر الشريف.
و تجدر الإشارة إلى ان دورة تدريبية لتنسيق العمل بين مكتب شكاوى آلمرأة واعضاء شبكة المحاميين الجدد استشارات مكتب شكاوى المرأه ١٥١١٥ يتلقي استفسارات وشكاوى السيدات ويعمل يوميا من ٩صباحا ل ٩ مساء.