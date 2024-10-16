مدبولى :ملكية المطارات والبنوك للدولة والطرح للإدارة والتشغيل

اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان طرح الحكومة للمطارات والبنوك يدور حول تطوير واداره ولكن في النهايه الملكيه هي ملكيه الدوله المصرية وهذا فيما يخص المطارات اما البنوك فهي ملك للقطاع الخاص وقالةرئيسةالوزراء فى مؤتمر صحفى عقدة امس ،ان ما يتم طرحه من البنوك سيكون بحصص وتتبع البنوك الخاصه ولدينا بنوك عامه ستظل ملكيتها للدولة



واكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه تم تحديد 150 مجموعه صناعيه تبلغ وارداتها اكثر من 25 مليار دولار سيتم توجية الحوافز لها لتوطينها محليا وتقليل الواردات منها

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة سترتكز على اربع قطاعات هامه لنموها تكنولوجيا المعلومات الزراعة والصناعه التحويليه والسياحه والتشييد وقبل هذا العام كنا نتجاوز 18 مليون سائح للاسف الازمه الراهنه اثرت على القطاع بالصوره ليست كبيره فما زال القطاع يشفره كبيره وان الخطة اننا سنستطيع ان نضاعف عداد السياحه خلال الفتره القادمة

